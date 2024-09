Wielka woda wymusza zmianę planów podróży. Ruch kolejowy, lotniczy i na rzekach zakłócony

Ekstremalne powodzie w Europie Wschodniej niszczą również podróże. W tym kontekście nie można nie wspomnieć o rejsach rzecznych. I tak w Wiedniu około stu pasażerów nie mogło zejść z pokładu, ponieważ molo zostało całkowicie zalane.

Sytuacja jest trudna także na tamtejszym lotnisku, gdzie dochodzi do opóźnień i odwołań lotów. Ostrzeżenie wydały też Koleje Austriackie – nie da się przejechać główną trasą ze stolicy kraju do Linzu. Dotyczy to także 40 innych połączeń - donosi portal branży turystycznej Reise-vor9.

Statek wycieczkowy utknął na Dunaju w Wiedniu

W związku z wielką wodą organizatorzy rejsów rzecznych musieli zacząć działać - pisze z kolei Touristik Aktuell. Na przykład statek firmy Thurgau Travel utknął w Wiedniu. Jeśli tam goście będą musieli zejść na ląd zostaną stamtąd rozwiezieni do domów.

Phoenix Reisen podaje, że rozpoczęty w ubiegły weekend rejs rzeczny z Pasawy „prawdopodobnie będzie musiał zostać odwołany”. Na pewno wstrzymany został ten z Pasawy do Kolonii, który miał rozpocząć się 17 września i potrwać 10 dni. Dotyczy to także 11-dniowej wycieczki po Dunaju. Organizator zakłada jednak, że imprezy, które mają rozpocząć się w weekend, będą mogły się odbyć.