Sopot podsumowuje kampanię promocyjną. Dotarła nawet na Bliski Wschód

- Zorganizowaliśmy specjalne akcje z lotniskiem, promowaliśmy się na promach Polferries, w newsletterze wysyłanym do subskrybentów StenaLine, gościliśmy zagranicznych dziennikarzy i influencerów. Hasło „See you in Sopot” było pozytywnie odbierane przez zagraniczną branżę turystyczną i turystów indywidualnych. Liczymy, że znajdzie to odzwierciedlenie w nowych rezerwacjach już jesienią tego roku - dodaje Barski.

Hasło „Widzimy się w Sopocie”/„See you in Sopot” znalazło się również w nowym filmie promocyjnym zachęcającym turystów biznesowych do odwiedzania kurortu i organizowania w nim eventów, spotkań i międzynarodowych konferencji.

Kampania w liczbach

Radio:

- 150 spotów radiowych promujących wybrane wydarzenia posezonowe,

- post dotyczący oferty walentynkowej opublikowanych w mediach społecznościowych radia - zasięg 101 997,