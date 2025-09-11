Reklama

Rząd Hiszpanii: Palenie szkodzi zdrowiu. Restauratorzy: A zakaz palenia zaszkodzi turystyce

Rząd Hiszpanii zaostrza przepisy antynikotynowe. Zakazuje palenia tradycyjnych papierosów i e-papierosów w miejscach publicznych, w tym w ogródkach restauracji i kawiarni, na basenach, przystankach autobusowych, stadionach, kampusach i w pojazdach służbowych.

Publikacja: 11.09.2025 08:00

Branża gastronomiczna przestrzega, że zakaz palenia na świeżym powietrzu w miejscach publicznych odbije się negatywnie na turystyce hiszpańskiej

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Minister zdrowia Mónica García, prezentując nowe przepisy, podkreśliła, że decyzja została podjęta w trosce o zdrowie obywateli. – Zawsze będziemy stawiać zdrowie ponad interesy handlowe. Każdego dnia w Hiszpanii na skutek palenia umiera 140 osób. Mamy prawo do czystego powietrza – zaznacza, cytowana przez branżowy portal turystyczny Tourinews. Według resortu regulacje popiera „zdecydowana większość społeczeństwa” i są one oparte na dowodach naukowych.

Branża gastronomiczna: Zakaz palenia zabija turystykę

Zupełnie inaczej nowe przepisy ocenia organizacja Hostelería de España, zrzeszająca ponad 270 tysięcy lokali gastronomicznych – od barów i restauracji po kluby nocne. Przedsiębiorcy uważają zakaz za „nieproporcjonalny” i ostrzegają przed jego „negatywnym wpływem na turystykę i wizerunek Hiszpanii za granicą”.

Zwracają uwagę, że kraj stanie się wyjątkiem w Europie – podobne restrykcje obowiązują jedynie w Szwecji. A popularne wśród turystów kraje, jak Francja, świadomie wyłączyły ogródki przy lokalach gastronomicznych z zakazów.

– Ogródki kawiarniane to kluczowe miejsce życia społecznego i gospodarczego. Wprowadzanie dodatkowych obciążeń wymierzonych w przedsiębiorców i pracowników branży gastronomicznej może zaszkodzić konkurencyjności hiszpańskiej turystyki, zatrudnieniu i jakości usług dla klientów – komentuje prezes Hostelería de España José Luis Álvarez Almeida, apelując do rządu o ponowne rozważenie decyzji.

Branża podkreśla również, że obowiązek egzekwowania zakazu spadnie na pracowników, co może prowadzić do konfliktów z klientami.

Hiszpanie podzieleni w kwestii zakazu palenia

Według badania przeprowadzonego przez firmę 40dB we współpracy z Hostelería de España, prawie 70 procent Hiszpanów uważa, że od zakazów skuteczniejszym sposobem ograniczenia palenia są kampanie edukacyjne. Ponad połowa ankietowanych nie widzi potrzeby pilnego zaostrzania przepisów, a aż 62 procent obawia się ich negatywnego wpływu na wizerunek Hiszpanii jako kierunku turystycznego.

Eksperci wskazują również na ryzyko przeniesienia spotkań towarzyskich z palaczami do prywatnych domów, gdzie narażenie na skondensowany dym tytoniowy w słabo wentylowanych pomieszczeniach może być jeszcze bardziej szkodliwe dla zdrowia społeczeństwa.

Źródło: rp.pl

