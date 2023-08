Airbnb sprzeda reklamę i pomoże zarządzać najmem

Airbnb rozważa również wprowadzenie większej liczby rozwiązań dla pobytów trwających jeden miesiąc lub dłużej – takich rezerwacji było w drugim kwartale tego roku 18 procent (dla porównania przed pandemią 13 procent). Prezes uważa, że ten segment pobytów będzie się dalej rozwijał, bo osób, które mogą pracować w elastycznym systemie jest wiele.

Szef platformy odniósł się też do sztucznej inteligencji (AI), która wprowadza rewolucję podobną do internetowej. Dla Airbnb zastosowanie jej może skutkować stworzeniem „konsjerża AI”.

Co prawda perspektywy i możliwości rozwoju są szerokie, ale, jak podkreśla Chesky, z pola widzenia nie można tracić podstawowej usługi, która powinna być atrakcyjna cenowo i niezawodna. Airbnb dodał już nowe funkcjonalności, takie jak możliwość oferowania zniżek i promocji oraz łatwe porównywanie własnych propozycji z podobnymi.

Dzięki temu część gospodarzy obniżyła już swoje stawki. Średnia cena za pokój wynajmowany na Airbnb to 67 dolarów, czyli znacznie mniej niż przeciętny pokój hotelowy. Co ciekawe, o ile koszt zakwaterowania w hotelu drożeje rok do roku od 4 do 10 procent, to w Airbnb stawki utrzymują się na stałym poziomie.