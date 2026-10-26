Od końca października bilety na wybrane połączenia PKS Polonus będą dostępne w aplikacji i na stronie internetowej FlixBusa. Ułatwi to dostęp do oferty przewoźnika zarówno podróżnym w Polsce, jak i za granicą, a dzięki jednej sieci sprzedaży planowanie podróży z przesiadkami będzie jeszcze prostsze – pisze FlixBus w komunikacie. Za realizację połączeń i obsługę pasażerów nadal odpowiada PKS Polonus, który pozostaje operatorem swoich tras.

Reklama Reklama

W pierwszym etapie współpraca obejmie dwie linie: Warszawa – Rawa Mazowiecka – Tomaszów Mazowiecki oraz Warszawa – Łódź – Turek – Konin.

Dzięki partnerstwu siatka FlixBusa powiększyła się o 67 nowych przystanków m.in. w Zubkach Dużych, Wólce Jagielczyńskiej, Lechowie, Czerniewicach czy Uniejowie.

Docelowo partnerstwo zostanie rozszerzone o ponad 127 przystanków obsługiwane przez PKS Polonus, w tym aż 65 nowych miejscowości w Polsce w siatce FlixBusa.

Wspólna sprzedaż ma przyciągnąć nowych pasażerów

– Każdy nowy przystanek w naszej siatce połączeń to więcej możliwości podróży dla pasażerów. Wspólnie z PKS Polonus zwiększamy dostępność połączeń autobusowych w całym kraju, ułatwiając mieszkańcom mniejszych miejscowości dostęp do szerokiej siatki krajowych i międzynarodowych tras FlixBusa. Zależy nam przede wszystkim, aby podróżni mieli jak największą swobodę w planowaniu przejazdów, zarówno pod względem dostępnych kierunków, jak i godzin odjazdu – mówi wiceprezes na Europę Wschodnią we FlixBusie Michał Leman, cytowany w komunikacie.

– Współpraca z FlixBusem to kolejny etap rozwoju kanałów sprzedaży PKS Polonus. Naszym celem jest zwiększanie dostępności oferty przewozowej i docieranie do nowych grup pasażerów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów obsługi i jakości podróży. Dzięki obecności wybranych połączeń realizowanych przez PKS Polonus na platformie FlixBus nasi pasażerowie zyskają dodatkową możliwość wyszukiwania i zakupu biletów, korzystając z popularnego kanału sprzedaży o międzynarodowym zasięgu. To również szansa na dotarcie do osób planujących podróże po Polsce, a także do pasażerów z zagranicy, którzy poszukują dogodnych połączeń autobusowych. Wierzymy, że rozwijanie współpracy z partnerami i wykorzystywanie nowych możliwości sprzedażowych pozwoli nam jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby rynku – podkreśla prezes PKS Polonus Piotr Smogorzewski.

Największy hub operacyjny FlixBusa w regionie

Polska pozostaje dziś największym rynkiem autobusowym FlixBusa w Europie Środkowo-Wschodniej. Przewoźnik oferuje połączenia do 547 miast w 23 krajach, w tym do 230 miast w Polsce.

Warszawa pełni funkcję głównego hubu w Polsce, z którego dostępnych jest 437 bezpośrednich połączeń – tylko z przystanku „Warszawa Zachodnia” codziennie realizowanych jest około 200 kursów.