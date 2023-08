Exim Tours tworzy nową strategię marketingową. Zapowiada „redefinicję marki”

Rada Ministrów przyjęła drogą uchwały program pomocy dla przemysłu energochłonnego związaną z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Jego budżet to łącznie 5,5 mld zł, z których może skorzystać ok. 3 tys. firm. Branża ma jednak spore wątpliwości co do programu.