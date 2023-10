Wiceszef MSW: Wszyscy Polacy z lotniska w Tel Awiwie zabrani do kraju

Według wyliczeń Polskiej Izby Turystyki na lotnisku w Tel Awiwie czekało od wczoraj około 200 osób. Ponad 700 turystów, klientów biur podróży, jest jednak jeszcze w hotelach. Mają nadzieję szybko opuścić Izrael. 200 kolejnych osób sami touroperatorzy przewieźli do ościennych krajów, Jordanii i Egiptu, autobusami, by stamtąd zabrać ich do kraju samolotami.

Jabłoński opisał też sytuację w Izraelu. "Nasza ambasada i służby konsularne pracują na miejscu bez przerwy od kilkudziesięciu godzin. Udzielają informacji i pomocy na lotnisku oraz w ambasadzie, koordynują zgody na przeloty, tworzą listy pasażerów i koordynują ich odprawę. Fakt, że nie wszyscy otrzymali od razu informację zwrotną wynika z bardzo dużego obłożenia – prosimy o zrozumienie. Nikt nie zostanie pozostawiony bez pomocy – ale jej udzielenie wszystkim w tym samym momencie jest bardzo trudne" - wyjaśniał.