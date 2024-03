Platforma eSky z licencją na sprzedaż podróży w Wielkiej Brytanii

Brytyjscy turyści są przyzwyczajeni do organizowania odpoczynku w formule lot plus hotel za pośrednictwem platform - w trzecim kwartale 2023 roku Jet2Holidays, lider segmentu OTA (Online Travel Agencies) na Wyspach - sprzedał tylko 1 procent mniej pakietów dynamicznych niż touroperator TUI, który ma największy udział w tamtejszym rynku.

Jak więc eSky.co.uk zamierza wyróżnić się na tle konkurencji? Przede wszystkim dużo większą liczbą linii lotniczych w ofercie pakietowej, wykraczającą poza pulę kilku przewoźników, na których brytyjskie OTA opierają swój produkt lot + hotel. Ponadto nie wszystkie firmy z tego segmentu na Wyspach mają możliwość sprzedawania biletów niskokosztowych przewoźników w ramach pakietów dynamicznych, podczas gdy Grupa eSky ma dostęp do usług „low-costów” w tej ofercie.

- Jesteśmy też w stanie zaoferować brytyjskim klientom bardzo atrakcyjne ceny na zakwaterowanie w pakiecie. To dlatego, że dostawcom noclegów bardzo zależy na pozyskaniu klientów z Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie jesteśmy liderem. Otwieramy więc dla nich szybko rozwijający się rynek w zamian za niższe stawki na dojrzałym rynku brytyjskim. To wszystko sprawia, że także klientom z Wysp zaoferujemy gwarancję najniższej ceny - tłumaczy Nicholas Smith.

Pakiety dynamiczne Grupy eSky z nowościami

Na rynku polskim firma wprowadziła do produktu pakietowego transfery lotniskowe, które będą stanowić nieodłączną część transakcji. Podróżni rezerwujący city breaki i wakacje w opcji lot plus hotel mogą wykupić przejazd z lotniska do hotelu w dwóch opcjach — albo samochodem osobowym z kierowcą, albo autokarem z klientami innych biur podróży. Grupa eSky jeszcze przed sezonem wakacyjnym planuje także wprowadzić płatności zaliczkowe w ofercie dynamicznych pakietów, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Szybki rozwój pakietów dynamicznych to priorytet Grupy eSky, która do 2027 roku chce osiągnąć pozycję platformy podróży pierwszego wyboru w Europie - głosi komunikat.