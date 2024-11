Travelplanet sprzedał o 15 procent więcej wakacji. "Turystów zachęcają niższe ceny"

Cztery kierunki klienci biur podróży zarezerwowali za mniej niż 3000 złotych od osoby, to Tunezja, Bułgaria, Albania i Chorwacja. – W tym ostatnim wypadku należy jednak mieć na uwadze, że wciąż spory odsetek sprzedawanych podróży do Chorwacji stanowią imprezy z dojazdem własnym. Pozostałe kraje utrwalają wizerunek kierunków porównywalnych cenowo (jeśli nie tańszych) do krajowych wakacji w podobnym standardzie – ocenia Damasiewicz.

Prezes Travelplanet.pl: Wakacje za granicą tańsze niż nad Bałtykiem

Jak podaje Travelplanet.pl, w okresie wakacji szkolnych tygodniowy pobyt w czterogwiazdkowym hotelu nad Bałtykiem z wyżywieniem HB (śniadania i obiadokolacje) i dojazdem własnym kosztuje co najmniej 1600 złotych od osoby, a w hotelu pięciogwiazdkowym z HB - co najmniej 2800 złotych.

- Uwzględniwszy że koszt dojazdu i parkowania auta nad polskim morzem wyniesie ok 200 złotych od osoby, za podobne pieniądze wypoczniemy w czterogwiazdowych hotelach w Bułgarii i w Turcji a ciut drożej w Tunezji i Chorwacji, w standardzie pięciogwiazdkowym zaś stać nas będzie na Tunezję, Turcję, Bułgarię, Egipt i Albanię – i to w wersji all inclusive, a nie tylko ze śniadaniami i obiadokolacjami – wylicza Damasiewicz.

Według agenta wczesne rezerwowanie wakacji to utrwalony od wielu lat trend, popularny zwłaszcza wśród rodzin z dziećmi. W dotychczasowych rezerwacjach 30 procent uczestników przyszłych wyjazdów to właśnie dzieci.

– Kupowanie wakacji z dużym wyprzedzeniem ma przewagę nad polowaniem na wakacje na ostatnią chwilę: oferty last minute nie zawsze spełniają oczekiwania rodzin, a często ofert dla czworga lub pięciorga uczestników nie ma. Wreszcie – to doświadczenie ostatnich kilku lat – nie są one znacząco tańsze, nawet jeśli na polskim rynku pojawiają się nowe biura podróży, które próbują przyciągnąć nowych klientów niskimi cenami – dodaje Radosław Damasiewicz.