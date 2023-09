Wakacje w kosmosie? „Chcemy, by za 10 lat były dostępne dla tysięcy ludzi”

Szczyt SUTUS by Les Roches to spotkanie poświęcone turystyce podwodnej i kosmicznej. W tym roku odbywa się w hiszpańskiej Marbelli. To już jego czwarta edycja. Tim Alatorre, architekt i dyrektor operacyjny firmy Above Space, zaprezentuje na nim projekt pierwszego hotelu orbitalnego, czytamy w informacji prasowej organizatorów wydarzenia.

Projekt realizowany jest pod nazwą „Pionierska stacja” i ma być „wstępem” do przyszłej stacji Voyager. - By projekt był możliwy do zrealizowania, tworzymy stacje kosmiczne, które mają zmienną grawitację - mówi Alatorre. - Grawitacja w kosmosie daje pewien poziom komfortu i dostępności odwiedzającym, dzięki czemu mogą się poczuć nieco jak na Ziemi i móc jeść, pić, spać oraz dbać o higienę osobistą - dodaje.

Początkowo pobyty na „Pionierskiej stacji” mają trwać około czterech dni. Dla odwiedzających będzie to nie tylko wycieczka turystyczna, ale też możliwość wzięcia udziału w badaniach, które są prowadzone w przestrzeni pozaziemskiej.

Hotel ma być przystosowany do przyjęcia 24 gości, w przyszłości oferta będzie poszerzona o dodatkowe atrakcje. - Naszym celem jest, by za około 10 lat wakacje w kosmosie były dostępne dla tysięcy ludzi - zapowiada architekt. Mowa o oknach, dzięki którym będzie można podziwiać Ziemię i gwiazdy, ale też o wprowadzeniu gier i sportów, czy symulacji chodzenia po Księżycu.