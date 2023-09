Robot poliglota zamelduje gościa w hotelu, wyśle fakturę i wskaże lokalne atrakcje

To pierwszy taki polski produkt z wykorzystaniem amerykańskiej technologii, który znacząco usprawni funkcjonowanie usług hotelowych - pisze Polski Holding Hotelowy w komunikacie.

Reklama

- Wprowadzenie robota inteliRobots do branży hotelarskiej to bardzo ważny krok w kierunku przyszłości, w której technologia odgrywa coraz większą rolę - mówi, cytowany w nim, prezes PHH Gheorghe Marian Cristescu.

- Jest to doskonały przykład innowacyjnego podejścia do obsługi gości, które zrewolucjonizuje sektor hotelarski. Dzięki temu rozwiązaniu możemy w znaczący sposób poprawić efektywność obsługi i podnieść poziom zadowolenia gości. Takie rozwiązanie zapewne przyciągnie uwagę i ciekawość gości, co może przełożyć się na pozytywne opinie i wzrost reputacji hotelu. Obecnie robot jest w fazie testowej, a następnie jako pierwszy będzie wdrożony w naszym hotelu Regent w Warszawie - dodaje prezes.

Czytaj więcej Apartamenty Bruksela: Uregulować wynajmowanie mieszkań turystom. Mieszkańcy nie mogą cierpieć Warto wspierać najem krótkoterminowy, ale trzeba też szanować interesy społeczności lokalnych. Rozbieżne przepisy w poszczególnych krajach prowadzą do chaosu, dlatego należy je zharmonizować na poziomie unijnym - twierdzi Unia Europejska.

InteliRobots został stworzony dla sektora hotelowego, szczególnie recepcji. Ma intuicyjny interfejs umożliwiający zameldowanie i wymeldowanie gościa w sposób błyskawiczny i precyzyjny. Szybko i sprawnie zaprogramuje klucz do pokoju, przetworzy płatność i automatycznie wyśle gościowi fakturę.