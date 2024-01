W tym roku sieci Melia przybędzie 20 hoteli. Stawia na luksus

Pozostałe inwestycje skoncentrowane są na Europie, przede wszystkim w typowo wypoczynkowych krajach, jak Hiszpania, Włochy i Portugalia. Ale należy się spodziewać nowych obiektów Melii także w Albanii i na Malcie.

Escarrer zapowiada ekspansję również na Bliskim Wschodzie, na Karaibach i w Azji Południowo-Wschodniej – tu myśli przede wszystkim o Wietnamie, Tajlandii i Indonezji. W Arabii Saudyjskiej hotele będą uruchamiane we współpracy z lokalnym partnerem.

Gości w hotelach już prawie tylu, ilu przed pandemią

Prezes informuje ponadto, że obłożenie w hotelach należących do sieci jest w dalszym ciągu o 4 procent mniejsze niż przed pandemią, co związane jest przede wszystkim z mniejszym wykorzystaniem obiektów na Kubie i w Azji - tam odbudowa w Japonii, Chinach i Korei Południowej trwa dłużej.

Escarrer spodziewa się jednak, że do końca tego roku sytuacja na poziomie Grupy wróci do normy, trend jest dobry zarówno w segmencie wyjazdów do krajów typowo turystycznych, jak i do miast – tu mowa między innymi o Berlinie i Hamburgu.