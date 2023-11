Zamiast samolotu wybierz kolej - Hiszpania zakaże krótkich lotów

Francja już kilka miesięcy temu wprowadziła zakaz latania na krótkich trasach krajowych, taki, które można pokonać koleją. Teraz podobny pomysł ma Hiszpania, a konkretnie partie negocjujące stworzenie rządu koalicyjnego. Chodzi o trasy, na których przejazd pociągiem nie zajmuje więcej niż 2,5 godziny - pisze hiszpański portal Hosteltur.



Jeśli takie rozwiązanie weszłoby w życie, dotyczyłoby w praktyce pięciu tras z Madrytu - do Barcelony, Walencji, Alicante, Sewilli i Malagi.

Prezes Stowarzyszenia Linii Lotniczych (ALA) Javier Gándara stwierdził, że zakaz wprowadzony we Francji miał zupełnie inne podstawy. Pojawił się w czasie pandemii, a związany był z warunkami udzielenia pomocy publicznej Air France przez rząd. Chodziło o ograniczenie emisji CO 2 . Gdyby jednak Air France przestał latać na trasach spełniających warunki, w jego miejsce szybko weszłyby niskokosztowe linie lotnicze, a o to nikomu nie chodziło.

Zdaniem Gándary regulacja wpłynęłaby negatywnie na konkurencyjność hiszpańskich linii lotniczych. Jeśli ktoś będzie chciał polecieć na przykład z Walencji do Nowego Jorku, nie będzie jechał pociągiem do Madrytu, a potem taksówką na lotnisko, tylko poleci z Walencji do Frankfurtu, Paryża lub innego europejskiego hubu, a tam przesiądzie się w samolot do Nowego Jorku.