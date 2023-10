Hiszpańskiej turystyce zabrakło 1,5 procent. Mimo starań Polaków

Od stycznia do września tego roku do Hiszpanii przyleciało 73,2 miliona podróżnych, wynika z danych opublikowanych przez Turespaña, organizację zajmującą się promowaniem tego kraju jako kierunku turystycznego. Dane przytacza portal SchengenVisaInfo.

Reklama

Reklama

Porównanie wyników pokazuje, że sytuacja poprawiła się o 19,1 procent wobec zeszłego roku, nadal jednak podróżnych było mniej niż przed pandemią, o 1,5 procent.

Tylko we wrześniu do Hiszpanii przyleciało 9,6 miliona pasażerów, czyli o 10 procent więcej niż przed rokiem. 55,9 procent z nich podróżowało z Unii Europejskiej – to wzrost o 13,1 procent rok do roku, pozostałe 44,1 procent to goście przyjeżdżający z pozostałych krajów świata. W tym segmencie zmiana na plus wyniosła 13,3 procent.

Liderami byli Polacy – ich liczba wzrosła o 34,3 procent w porównaniu z sytuacją sprzed roku. Na kolejnych miejscach znalazły się Portugalia i Włochy, skąd gości było odpowiednio o 18,6 i 17,7 procent więcej niż we wrześniu 2022 roku.