Południe Hiszpanii za gorące dla turystów. Wybierają północ kraju

Według niego na razie trend jest pozytywny, mimo inflacji popyt na przyjazdy utrzymuje się na dobrym poziome. Udaje się na przykład niwelować spadek przyjazdów z Wielkiej Brytanii, ważnego rynku źródłowego. Na razie wynosi on 7,4 procent wobec 2019 roku. Dobrze wygląda też sytuacja w wypadku Stanów Zjednoczonych, Japonii i Ameryki Łacińskiej.

Analitycy przewidują jednak, że końcówka roku i kolejny sezon przyniosą spowolnienie. Wpłyną na to zarówno czynniki makroekonomiczne, jak i o rosnąca konkurencja ze strony Turcji i dalekich krajów, do których Europejczycy chętnie wracają. Ekonomiści szacują, że o ile w tym roku przychody z turystyki wzrosną o 6,5 procent, licząc rok do roku, co oznacza, że będą o 4,1 procent większe niż przed pandemią, to w przyszłym roku wzrost będzie bardziej umiarkowany, bo na poziomie 1,5 procent. To da wyniki o 5,7 procent wyższy od tego z roku 2019 roku.