Enter Air zwiększa flotę na sezon turystyczny. "Zapowiada się kolejny dobry rok"

Jak czytamy w komunikacie firmy, jej przychody wyniosły w zeszłym roku ponad 2,6 miliarda złotych, co oznaczało wzrost o 16 procent wobec przychodów rok wcześniej. Przewoźnik wykonał o 33 procent więcej operacji lotniczych.

Nieproporcjonalny wzrost wartości przychodów do wolumenu operacji wynika z wysokiego kursu dolara w 2022 roku. „Duża część faktur wystawiana jest w tej walucie, co oznacza, że ukształtowanie kursu dolara w ciągu roku, ma znaczący wpływ na wartość przychodów osiąganych w Grupie”. Dodatkowo w 2023 r. ceny paliw były niższe niż w 2022 roku. To spowodowało, że baza kosztów, do których się odnosi firma w porównaniach była niższa, niższa też była wartość sprzedaży, „ponieważ koszt paliwa jest przenoszony na klientów”. Wahania ceny paliwa w ciągu 2023 r. w dużej mierze zostały zniwelowane hedgingiem krótkoterminowym – dodaje przewoźnik.

Rekordowe wyniki Enter Aira

W 2023 roku Enter Air miał 166,2 miliona złotych zysku operacyjnego, o 1,5 procent mniej niż w 2022 roku. W 2022 r. zysk raportowany wyniósł 225,6 miliona złotych, ale pozytywny wpływ na to miało zdarzenie jednorazowe w postaci umorzenia pożyczki PFR w wysokości 56,9 miliona złotych, bez którego zysk operacyjny wyniósłby 168,7 miliona złotych.

EBITDA Grupy w 2023 roku osiągnęła rekordowy w historii Grupy poziom 545,4 miliona złotych i była o 59 procent wyższa, porównując rok do roku. Zysku netto wzrósł o 171,8 procent do 196,4 miliona złotych. Na wyniki wpływ miały dodatnie różnice kursów walut, które dały w 2023 roku 101,7 miliona złotych. Bez uwzględniania różnic kursowych Enter Air miał 443,7 miliona złotych EBITDA i 94,7 miliona złotych zysku netto – odnotowuje spółka w komunikacie prasowym.