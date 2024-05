Najwięksi lotniczy truciciele w Europie. Tani przewoźnik od lat okupuje podium

Transport & Environment

Z analizy wynika, że w 2023 roku co czwarty lot w Europie obsługiwany był przez jednego z trzech tanich przewoźników - easyJeta, Ryanaira lub Wizz Aira, a jeszcze w 2019 roku był to co piąty lot, co pokazuje, że „low costy” zwiększają swój udział w europejskim rynku.

Z kolei udział tradycyjnych przewoźników, w tym Air France’u, Lufthansy, KLM-u i British Airways, spadł od wybuchu pandemii o 2,8 punktu procentowego.

Czytaj więcej Linie Lotnicze Linie lotnicze chwalą się, że są „eko”, a dwutlenku węgla wytwarzają coraz więcej W 2023 roku ślad węglowy wytworzony przez samoloty w Europie zwiększył się o 16 procent względem roku poprzedniego. Liderem rankingu krajów z największą emisją jest Wielka Brytania, która wypuściła do atmosfery 31,4 miliona ton dwutlenku węgla.

- Tanie lotnictwo napędza niezrównoważony rozwój sektora. Daliśmy się zwieść myśleniu, że linie lotnicze w lepszy sposób odbudują się po pandemii, ale przy tak dużym wzroście zanieczyszczeń powodowanym przez tanie linie lotnicze „zielone” lotnictwo nigdy nie ujrzy światła dziennego. Czyste technologie, takie jak zrównoważone paliwa lotnicze, nie będą w stanie nadążać za rozwojem Ryanaira i Wizz Aira - mówi dyrektor ds. lotnictwa w T&E Jo Dardenne, cytowany w komunikacie organizacji.

Pomimo znacznego wzrostu zanieczyszczeń emitowanych przez „low costy”, to wciąż tradycyjni przewoźnicy z Europy i spoza niej, figurujący w tym zestawianiu, odpowiadają za 42,2 procent emisji w Europie, ponieważ latają na długich dystansach.