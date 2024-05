Enter Air – duży wzrost, ale i duża strata w I kwartale. „Wina mocnego dolara”

– W pierwszym kwartale, jak co roku, przede wszystkim przygotowujemy się do sezonu letniego – tłumaczy członek zarządu Enter Aira Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie. - Aby w drugim, kluczowym dla nas, kwartale przyjąć pięć nowych samolotów musieliśmy zarządzić posiadanymi zasobami ludzkimi i operacyjnymi oraz skumulować przeglądy techniczne w czwartym kwartale ubiegłego i pierwszym kwartale tego roku. Wykonaliśmy w tym czasie wszystkie niezbędne przeglądy techniczne, a nowe kontrakty podpisane z kluczowymi touroperatorami na rynku polskim mają rekordowe wolumeny i wartości.

- Mimo że wykorzystanie floty jest w tym okresie niższe to wyraźnie widać, że z roku na roku rośnie zainteresowanie lataniem także w zimie. Zwykle są to jednak dalekie kierunki, które u nas mają niewielką marżowość. Trzeba też pamiętać, że mimo niższych kosztów w czasie zimy, zasady składania raportów nakładają na nas obowiązek równego rozłożenia kosztów w całym roku, co nadmiernie obciąża kwartały zimowe. Spodziewamy się kolejnego intensywnego sezonu letniego, do którego jesteśmy dobrze przygotowani – dodaje.

Enter Air — cztery biura podróży, 2 miliardy złotych

– Tak jak zapowiadaliśmy chcemy w najbliższym czasie spłacić zobowiązania wobec PFR, co umożliwi nam wypłacenie dywidendy akcjonariuszom. Przez kilka lat nie było to możliwe ze względu na pandemię i ogromne problemy w branży lotniczej, ale wróciliśmy już tam, gdzie nasze miejsce i chcemy dalej mądrze rozwijać się na polskim i europejskim niebie – zapewnia Polaniecki.

W tym roku Enter Air planuje powiększyć flotę o pięć samolotów, w tym cztery boeingi 737 MAX 8. W lecie będzie wtedy wykorzystywać 43 samoloty, w tym 31 własne, cztery wynajęte na zasadach tak zwanego wet-leasu, cztery linii lotniczej, w której ma udziały, Chair Airlines i cztery nowej linii lotniczej, utworzonej wspólnie z TUI Grup (51 procent udziałów), Fly4 Airlines Green.

W 2024 roku polski przewoźnik czarterowy zawarł z największymi biurami podróży – TUI Poland, Itaką, Coralem Travel i Rainbowem - umowy, których szacunkowa wartość przekroczyła 2 miliardy złotych (518 mln dolarów).