Linie lotnicze boją się turbulencji. Szybciej będą kończyć serwis pokładowy

Turbulencje coraz częstsze

Przypomnijmy, że w maju samolot Singapore Airlines lecący z Londynu do Singapuru podczas serwowania śniadania wpadł w silne turbulencje, w wyniku czego wielu pasażerów, w tym obywatel Korei Południowej, zostało rannych, a jeden zmarł.

Przewoźnik zaostrzył wówczas swój protokół bezpieczeństwa i zapowiedział, że nie będzie podawał posiłków i napojów w czasie, kiedy świeci się kontrolka „zapnij pasy”.

Głośnym echem odbiły się w mediach podobne wypadki podczas lotów między innymi Turkish Airlines ze Stambułu do Nowego Jorku w marcu i do Izmiru w maju, Qatar Airways z Dohy do Dublina w maju czy Air Europa z Madrytu do Montevideo kilka dni temu.

Korean Air twierdzi, że w ciągu ostatnich pięciu lat liczba incydentów związanych z turbulencjami podwoiła się. Większość turbulencji można przewidzieć przed startem samolotu, jednak ze względu na zmiany klimatyczne coraz częstsze stają się tzw. czyste turbulencje, które są bardzo trudne do wykrycia.

Decyzja Korean Air, jednej z 10 linii lotniczych, którym firma Skytrax przyznała pięć gwiazdek, może skłonić innych przewoźników do wprowadzenia podobnych przepisów.