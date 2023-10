W związku z dużym zainteresowaniem pasażerów wycieczkami z Lotniska Warszawa-Radom biuro podróży Itaka uruchomiło sprzedaż wakacji w egipskiej Tabie na sezon zima 2023/2024 – czytamy w komunikacie.

Reklama

Rejsy realizowane będą od 27 grudnia do 4 kwietnia, raz w tygodniu, w każdą środę.

Egipska Taba to już piąty kierunek w zimowym rozkładzie lotów lotniska w Radomiu. Oprócz niego są tam już regularne loty LOT-u do Rzymu i Paryża oraz ogłoszone w tym tygodniu rejsy do Larnaki realizowane przez Wizz Air. Jego rejsy mają odbywać się w środy i w soboty.

Biuro podróży Anex Tour od 30 października będzie z kolei organizować czartery do Szarm el-Szejk w Egipcie.

Lotnisko-Warszawa Radom od początku swojej działalność, czyli od 27 kwietnia br., odprawiło 88 tysięcy pasażerów.