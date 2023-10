Biura podróży: Osiem kierunków na wakacje z wylotem z Radomia. Najwięcej Turcji

Zapełniają się systemy rezerwacyjne biur podróży. Coraz odważniej oferują one wypoczynek latem przyszłego roku za granicą z wylotem z najmłodszego polskiego lotniska, Warszawa-Radom. Jak mówił niedawno prezes Polskich Portów Lotniczych, właściciela lotniska w Radomiu, Stanisław Wojtera, „to lotnisko już się osadza na mapie Polski i zaczyna mieć nawet swoich ambasadorów” w osobach zadowolonych pasażerów, którzy z niego skorzystali.

Reklama

– Nasi pasażerowie są bardzo zadowoleni i bardzo wysoko oceniają lotnisko w Radomiu. Tak naprawdę najlepiej w Polsce. To oczywiście nie dziwi, bo jest to nowe lotnisko. Cały ruch na pewno nam czterokrotnie nie wzrośnie, jak oferowanie niektórych operatorów z lotniska, ale jeśli powiem, że zdublujemy wynik z tego roku (w tym roku z Radomia skorzysta prawdopodobnie 100 tysięcy pasażerów – red.), to się nie pomylę. Jeśli to tak będzie rosło w wykładniczym tempie, to chyba wszyscy będą zadowoleni – mówił podczas zeszłotygodniowej konferencji dotyczącej wyników Baltony.

Sześć biur, sześć kierunków

Co więc pokazują systemy rezerwacyjne biur podróży? Najwięcej ofert wyjazdów z Radomia można znaleźć w Itace. Są to turecki kurort nad Morzem Śródziemnym, Antalya, egipski kurort nad Morzem Czerwonym, Marsa Alam, Heraklion na greckiej wyspie Kreta, inna grecka wyspa, Santoryn, bułgarskie Złote Piaski (Warna) i stolica Albanii, Tirana, która jest bramą do regionu zwanego Albańską Riwierą nad Morzem Adriatyckim.

Sezon letni rozpoczną rejsy do Antalyi, pierwsze samoloty wylecą bowiem 10 czerwca. Ostatnia maszyna ma przywieźć klientów z Riwiery Tureckiej 3 października. Do Heraklionu Itaka zacznie latać 12 czerwca 2024 roku (ostatni powrót samolotu 25 września), te same daty obejmują loty na Santoryn. 15 czerwca mają ruszyć połączenia czarterowe do Marsa Alam, ostatni samolot zwiezie zaś turystów z tego kierunku 21 września. Następnego dnia poleci do Tirany (ostatni powrót 8 września), a dwa dni później, 18 czerwca, wystartuje do Warny (3 września ostatni powrót).