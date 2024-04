Ruszyło pięć nowych kierunków Ryanaira z Katowic

W poniedziałek, 15 kwietnia, obsłużył pierwszy rejs do Rzymu-Fiumicino i na Maltę. Loty w obu kierunkach są dostępne trzy razy w tygodniu - do stolicy Włoch można polecieć w poniedziałki, czwartki oraz niedziele, a na Maltę w poniedziałki, środy i soboty.

We wtorek, 16 kwietnia, pasażerowie pierwszy raz polecieli z Ryanairem do Bari. Trasa jest obsługiwana dwa razy w tygodniu, tj. we wtorki i soboty.

Dzień później, w środę, 17 kwietnia, przewoźnik zaczął latać do Zadaru w Chorwacji. Kierunek dostępny jest w poniedziałki, środy i niedziele.

Ostatnie nowe połączenie, do Alicante, uruchomił w piątek, 19 kwietnia. Będzie łączyć Katowice z tym hiszpańskim miastem dwa razy w tygodniu, w piątki i niedziele.

W sezonie letnim Ryanair oferuje z Katowic 20 tras regularnych do 11 państw. Siatka połączeń irlandzkiego przewoźnika obejmuje loty do Bułgarii (Warna), Chorwacji (Pula, Zadar), na Cypr (Pafos), do Grecji (Ateny), Hiszpanii (Alicante), na Maltę, do Irlandii (Dublin), Niemiec (Dortmund), Norwegii (Oslo-Gardermoen), Wielkiej Brytanii (Londyn-Stansted, Manchester) oraz do Włoch (Alghero, Bari, Forli, Katania, Mediolan-Bergamo, Rzym-Fiumicino, Trapani, Wenecja-Treviso).