Rekordowy maj na Lotnisku Chopina z dwoma nowymi kierunkami

Lotnisko Chopina w maju 2024 odprawiło 1,84 miliona pasażerów. To o prawie 12 procent więcej niż w rekordowym do tej pory maju 2019 roku, kiedy port obsłużył ponad 1,6 miliona podróżnych. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku z usług lotniska skorzystało już ponad 7 milionów ludzi.

- Początek sezonu letniego rozpoczynamy rekordami i kolejne miesiące potwierdzą ten trend. Rekordowym dniem był 12 maja, kiedy przez bramki stołecznego portu przeszło 66 129 pasażerów – mówi cytowana w komunikacie lotniska rzeczniczka prasowa Lotniska Chopina Anna Dermont.

W pierwszych dniach czerwca LOT zainaugurowały dwa nowe połączenia z Lotniska Chopina - do Rijadu i Oradei. Loty do stolicy Arabii Saudyjskiej są realizowane trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i niedziele. Rejsy do położonego w zachodniej części Rumunii miasta odbywać będą się cztery razy w tygodniu (w poniedziałki, środy, piątki i soboty) – przypomina rzeczniczka w komunikacie.

Zimą turyści polecą z Warszawy do Etiopii

W najbliższym czasie w stołecznym porcie pojawi się nowy przewoźnik – Ethiopian Airlines, należący do sojuszu Star Alliance. Pasażerowie z Warszawy będą mogli polecieć z nim do Addis Abeby.