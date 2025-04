Katowice Airport: Rekordowy pierwszy kwartał zapowiada najlepszy rok w historii

W marcu w ramach siatki połączeń regularnych i czarterowych linie lotnicze obsłużyły 376,9 tysiąca pasażerów katowickiego lotniska - podaje port w komunikacie. To o 63,1 procent więcej (plus 20,1 procent) niż w tym samym czasie w minionym roku. Był to najlepszy trzeci miesiąc w historii lotniska - wcześniejszy rekord, 313,8 tysiąca pasażerów, padł w 2024 roku.

W poniedziałek 24 marca obsłużono pierwszy w tym roku milion podróżnych. Nigdy wcześniej nie odnotowano tak dużej liczby pasażerów w tak krótkim czasie - poprzedni rekord miliona pasażerów został ustanowiony dwa tygodnie później, z 7 na 8 kwietnia 2024 roku.

W minionym miesiącu linie lotnicze Wizz Air, Ryanair, LOT i Air Dolomiti/Lufthansa przewiozły w ramach lotów rozkładowych z i do Katowice Airport 234,9 tysiąca podróżnych, czyli o 21,4 tysiąca więcej (plus 10 procent) niż w marcu 2024 roku.

Z lotów czarterowych, realizowanych na zlecenie biur podróży, skorzystało 141,2 tysiąca osób, czyli o 42,6 tysiąca więcej (plus 43,3 procent) niż rok wcześniej.

W marcu odbyło się 3109 startów i lądowań, czyli o 173 więcej (plus 5,9 procent) niż w marcu 2024 roku.