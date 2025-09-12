Ewentualne wstrzymanie operacji, żeby można było odnowić drogę startową, rozważane jest „wyłącznie jako rozwiązanie ostateczne”.

Lotnisko, które rozwija się niezwykle dynamicznie i w tym roku obsłuży 13 milionów pasażerów, potrzebuje pilnie nowego Planu Generalnego na najbliższe 20 lat. Właśnie trwa przetarg na tę usługę. Jak mówi Rynkowi Lotniczemu prezes tego portu Łukasz Strutyński, obecny plan zakłada, że w 2031 roku powstanie terminal na 12 milionów pasażerów. Obecny terminal zaprojektowany jest na osiem milionów pasażerów, a w zeszłym roku obsłużył już ponad 11 milionów podróżnych. – Używanie infrastruktury ponad jej zaplanowany poziom (…) obniża komfort (...). Dlatego planując, zawsze trzeba brać pod uwagę te wartości, które pozwalają na właściwą obsługę pasażerów, jak również zwiększanie tzw. przychodów pozalotniczych. Zdecydowaliśmy się więc na istotną modyfikację tej inwestycji – wyjaśniał Strutyński.

Lotnisko wymaga też nowego pasa startowego. Jak czytamy w jego dzisiejszym komunikacie, w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach trwa procedura pozyskiwania decyzji środowiskowej dla budowy nowej drogi startowej. „Jako zarządca lotniska wierzymy, że decyzja organu będzie korzystna dla dalszego rozwoju portu. Jednocześnie podkreślamy, że naszym obowiązkiem jest przygotowanie się także na scenariusze kryzysowe”. Nie wyjaśnia jednak, jak decyzja środowiskowa wpłynie na ewentualne zamykanie lub nie portu na czas modernizacji.

Biuro prasowe przypomina zarazem, że z lotniska krakowskiego korzysta też wojsko – samoloty 8. Bazy Lotnictwa Transportowego i wojska sojusznicze, co „dodatkowo zwiększa znaczenie jej utrzymania w pełnej sprawności”. Sugeruje tym samym, że całkowite zamykanie portu jest mało prawdopodobne.

„W obecnej sytuacji geopolitycznej, w obliczu narastającej dezinformacji, prosimy media o szczególną ostrożność oraz każdorazowy kontakt z Biurem Prasowym Kraków Airport. Zapewniamy, że wszystkie pytania będą rozpatrywane niezwłocznie, a w przypadku podjęcia decyzji o generalnym remoncie drogi startowej – o planowanych działaniach poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem zarówno media, jak i pasażerów oraz partnerów biznesowych lotniska” – takim apelem biuro prasowe kończy komunikat.