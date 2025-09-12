Lotnisko Chopina – sierpień miesiącem dwóch rekordów

Aktualizacja: 12.09.2025 17:55 Publikacja: 12.09.2025 15:01
Foto: Filip Frydrykiewicz
Jak informuje w komunikacie biuro prasowe Polskich Portów Lotniczych, w sierpniu Lotnisko Chopina pierwszy raz w 90-letniej historii przekroczyło granicę 2,5 miliona pasażerów obsłużonych w jednym miesiącu – port odprawił prawie 2,52 miliona ludzi. Wzrost liczony rok do roku dał 15,6 procent.
W niedzielę, 17 sierpnia, padł dobowy rekord pasażerów – tego dnia przez Lotnisko Chopina przewinęło się 89 656 podróżnych.
W minionym miesiącu w stołecznym porcie wykonano 18 146 pasażerskich operacji lotniczych.
– Sierpień 2025 roku zapisze się w historii Lotniska Chopina jako miesiąc wyjątkowy. – mówi cytowany w komunikacie PPL ich prezes Łukasz Chaberski. – Imponujące wyniki potwierdzają, że warszawski port jest kluczowym hubem w regionie i rośnie w imponującym tempie. Koncentrujemy się na precyzyjnym rozwoju siatki. Obecnie Bliski Wschód i Azja należą do priorytetowych kierunków. Warszawskie lotnisko sukcesywnie zyskuje kolejne połączenia z rejonem Zatoki Perskiej. Oprócz istniejących rejsów do Dubaju (Emirates, LOT), Dohy (Qatar Airways), Rijadu (LOT) i Szardży, od 2025 doszło połączenie do Abu Zabi (Etihad). Każde nowe połączenie międzykontynentalne zwiększa potencjał Warszawy jako hubu, otwiera dostęp do nowych rynków. Kierunki dalekiego zasięgu są kluczowe dla przyszłości planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego udziałowcem będzie PPL.
– Jednocześnie dbamy o rozwój siatki europejskiej. Naszym celem jest zachowanie równowagi między połączeniami do głównych centrów biznesowych a popularnymi kierunkami turystycznymi. W sezonie letnim z portów zarządzanych przez PPL (Warszawa i porty regionalne) oferowana jest szeroka siatka lotów czarterowych, zaspokajając rosnący popyt na wakacyjne wyjazdy. Dzięki takiej strategii Lotnisko Chopina osiąga rekordowe wyniki i przygotowuje solidne fundamenty pod przyszłe funkcjonowanie centralnego węzła lotniczego kraju. Warszawa, krok po kroku, staje się lotniczym „superbohaterem” regionu – dodaje.
Od stycznia do sierpnia dwie trzecie pasażerów podróżowało w ramach strefy Schengen – 10,47 miliona, co oznaczało wzrost o 14,6 procent rok do roku. Ruch w ramach strefy non-Schengen wzrastał nieco wolniej, bo o 11,2 procent, i wyniósł 5,5 miliona.
Łącznie w ciągu ośmiu miesięcy lotnisko odprawiło prawie 15,97 miliona podróżnych.
Pasażerowie najczęściej wybierali przewoźników rozkładowych – 59 procent. Odsetek osób podróżujących liniami niskokosztowymi wyniósł 26 procent, a pasażerów przewoźników czarterowych 15 procent.
Najpopularniejsze kierunki rejsów rozkładowych nie uległy większym zmianom i kształtowały się w sposób następujący: Londyn, Paryż, Amsterdam, Bruksela i Frankfurt.
W wypadku rejsów czarterowych również nie ma niespodzianek: Antalya, Marsa Alam, Hurghada, Szarm el-Szejk i Rodos.
Według danych za lipiec (najnowsze), w segmencie lotnisk dużych (10-25 milionów pasażerów) pod względem dynamiki wzrostu na dwóch pierwszych miejscach w Europie znalazły się dwa polskie lotniska – w Krakowie i Warszawie. Podczas gdy średni wzrost dla kontynentu w tym sektorze wynosi 2,9 procent, Kraków osiągnął wynik 18,9 procent, a Warszawa 12,5 procent – podaje PPL w komunikacie.
Kolejne lotnisko – Wrocław – wskoczyło na piąte miejsce w segmencie lotnisk średnich, ze wzrostem na poziomie 18,7 procent przy europejskiej średniej 3,9 procent.
Dodatkowo LOT, którego bazą jest Lotnisko Chopina, znalazł się według najnowszego raportu Cirium na drugim miejscu wśród najpunktualniejszych europejskich linii lotniczych.
