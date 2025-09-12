Lotnisko Chopina – sierpień miesiącem dwóch rekordów

Jak informuje w komunikacie biuro prasowe Polskich Portów Lotniczych, w sierpniu Lotnisko Chopina pierwszy raz w 90-letniej historii przekroczyło granicę 2,5 miliona pasażerów obsłużonych w jednym miesiącu – port odprawił prawie 2,52 miliona ludzi. Wzrost liczony rok do roku dał 15,6 procent.

W niedzielę, 17 sierpnia, padł dobowy rekord pasażerów – tego dnia przez Lotnisko Chopina przewinęło się 89 656 podróżnych.

W minionym miesiącu w stołecznym porcie wykonano 18 146 pasażerskich operacji lotniczych.

Lotnisko Chopina rozszerza siatkę połączeń do krajów Zatoki Perskiej

– Sierpień 2025 roku zapisze się w historii Lotniska Chopina jako miesiąc wyjątkowy. – mówi cytowany w komunikacie PPL ich prezes Łukasz Chaberski. – Imponujące wyniki potwierdzają, że warszawski port jest kluczowym hubem w regionie i rośnie w imponującym tempie. Koncentrujemy się na precyzyjnym rozwoju siatki. Obecnie Bliski Wschód i Azja należą do priorytetowych kierunków. Warszawskie lotnisko sukcesywnie zyskuje kolejne połączenia z rejonem Zatoki Perskiej. Oprócz istniejących rejsów do Dubaju (Emirates, LOT), Dohy (Qatar Airways), Rijadu (LOT) i Szardży, od 2025 doszło połączenie do Abu Zabi (Etihad). Każde nowe połączenie międzykontynentalne zwiększa potencjał Warszawy jako hubu, otwiera dostęp do nowych rynków. Kierunki dalekiego zasięgu są kluczowe dla przyszłości planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego udziałowcem będzie PPL.