Booking chce rosnąć w Europie przez przejęcia. Bruksela mówi „stop”

Booking Holdings w sprawie przejęcia za 1,63 miliarda euro szwedzkiej ETraveli porozumienie zawarł już w 2021 roku - pisze agencja informacyjna Reutera. Chodzi o firmę, która powstała w 2000 roku i specjalizuje się w sprzedawaniu biletów lotniczych. Dziś poza tym, że jest pośrednikiem w rezerwacji przelotów, oferuje też rozwiązania technologiczne, działa również jako metawyszukiwarka. Należy do niej kilka marek, a najpopularniejsze to My Trip, Go to Gate, flight network i TripStack.

Czytaj więcej Hotele Booking.com: Z nami podróż zaplanujesz dzięki sztucznej inteligencji Booking.com testuje narzędzie do planowania podróży, częściowo oparte na sztucznej inteligencji, ChatGPT. Dzięki temu użytkownicy aplikacji mają mieć możliwość zadawania pytań i planowania podróży – pisze agencja Reutera.

Teraz okazuje się, że transakcja najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku, ponieważ nie wyrazi na nią zgody unijny organ nadzoru antymonopolowego – dowiedział się nieoficjalnie „Financial Times”, który napisał o sprawie pierwszy.

Amerykańskie internetowe biuro podróży zamierza zakwestionować unijny zakaz, a także przedłużyć umowę dotyczącą lotów z ETraveli na pięć lat, aby rozszerzyć swoją działalność lotniczą - twierdzi osoba bliska firmie. To pokazuje, że Booking nie zamierza zrezygnować z rozwijania działalności w segmencie lotniczym, mimo weta Brukseli.

Komisja Europejska ostrzegła w czerwcu, że transakcja może wzmocnić dominację Bookingu w sektorze internetowych biur podróży zajmujących się hotelami i zwiększyć jej siłę przetargową w negocjacjach z hotelami. Bruksela obawia się również, że pozwoli to rozszerzyć firmie zakres świadczonych usług turystycznych obejmujących przeloty, zakwaterowanie, wynajem samochodów i sprzedaż usług w odwiedzanych miejscach.