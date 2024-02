Na mapie Polski przybyło marek turystycznych. Kapituła wskazała trzy nowe miejsca

Wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys i prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke wręczyli dzisiaj dyplomy z tytułem Polska Marka Turystyczna przedstawicielom organizacji turystycznych reprezentujących Sopot, Roztocze i Krainę Górnej Odry.

Tytuł Polska Marka Turystyczna jest przyznawany raz do roku. Kapituła ocenia – jak wyjaśniał jej członek, prezes Fundacji Best Places, Adam Mikołajczyk – pomysł na markę, strategię jej komunikowania i umiejętność współpracy aspirującego do tytułu marki miejsca z interesariuszami.

W tym roku napłynęło 27 zgłoszeń, szesnaście z nich uzyskało ponad 50 punktów. Rywalizacja była więc wyrównana – wskazał Mikołajczyk.

Marka zachęca do odwiedzenia przez turystów

„Kluczową ideą przedsięwzięcia Polskie Marki Turystyczne jest stworzenie katalogu profesjonalnie zarządzanych, najbardziej atrakcyjnych regionów Polski, w których wysoka jakość świadczonych usług, bez trudu identyfikowana przez turystów, zachęca do odwiedzenia tych miejsc. Naturalne walory przyrodnicze i turystyczne w połączeniu z poziomem obsługi to fundament do tworzenia silnych marek. Jednocześnie oferta opracowana na bazie zasobów marki powinna odpowiadać oczekiwaniom odwiedzających. Niezwykle istotne pozostaje kompleksowe zarządzanie obszarem recepcyjnym, które umożliwia spójną linię marketingowego przekazu” - czytamy w oficjalnym komunikacie POT na temat idei przyświecającej konkursowi i nadawaniu tytułów.

Zdaniem kapituły Sopot zasłużył na markę, ponieważ „wykorzystuje nieograniczony potencjał turystyczny miasta”, Roztocze dlatego, że jest krainą mającą „wyjątkowe walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne”, a Kraina Górnej Odry „to jedno z tych miejsc, które zachwycają różnorodnością przyrody, bogatą historią i kulturalnym dziedzictwem”.