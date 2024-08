Barcelona zmienia strategię promocyjną. „Visit Barcelona” idzie w odstawkę

Barcelona nie potrzebuje więcej turystów

- „Visit Barcelona” to historia sukcesu, doskonała odpowiedź na wyzwanie, które miasto i Turisme de Barcelona postawiły przed sobą w tamtym czasie: przejście od przemysłowego miasta w kryzysie do miasta, w którym turystyka jest siłą napędową zmian. I to się stało - mówi dyrektor generalny Turisme de Barcelona Mateu Hernández.

- Ale kontekst się zmienił, a „visit” osiągnęło swój szczyt i nadszedł czas, by to zmienić. Dzisiaj nie zapraszamy już ludzi, aby nas odwiedzali w ogóle, ale kładziemy akcent na tożsamość miasta i dlatego przeszliśmy od „Visit Barcelona” do „This is Barcelona” - tłumaczy i dodaje, że to przejaw „nowego i pionierskiego sposobu promocji”.

Nowe hasło zostanie oficjalnie zaprezentowane 22 sierpnia podczas inauguracji międzynarodowych regat żeglarskich America’s Cup, które potrwają w stolicy Katalonii do października.

Zmiana hasła następuje w czasie, kiedy przez Hiszpanię przetacza się fala protestów przeciw masowej turystyce. 9 lipca kilkutysięczna demonstracja przeszła przez Barcelonę, jej uczestnicy domagali się między innymi ukrócenia najmu krótkoterminowego, destabilizującego rynek mieszkaniowy. Niektórzy demonstranci celowali w turystów siedzących w restauracjach pistoletami na wodę.

Niedawno burmistrz Barcelony zapowiedział, że Barcelona nie będzie już odnawiać licencji na wynajmowanie mieszkań turystom (stracą one ważność w listopadzie 2028 r.), nie będzie też wydawać nowych pozwoleń, co w praktyce oznacza delegalizację krótkoterminowego najmu mieszkań na cele turystyczne.