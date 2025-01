Słowenia zaliczyła turystyczny rekord. Z pomocą Polaków

Imponująco wyglądają też Chiny ze wzrostem rzędu 46 procent, w wypadku Japonii było to 20 procent - mimo wszystko rynki te nie powróciły jeszcze do stanu z 2019 roku.

Prawie połowa wszystkich gości, czyli nieco ponad 3 miliony, zatrzymała się w hotelach, 1,4 miliona wybrało zakwaterowanie prywatne, a prawie milion - kempingi.

Czytaj więcej Popularne Trendy Rekordowa liczba turystów w Antalyi. Polacy w ścisłej czołówce Rosja, Niemcy, Wielka Brytania, Polska i Holandia – tak wygląda lista krajów, z których przyjeżdża najwięcej gości do tureckiego kurortu nad Morzem Śródziemnym, Antalyi. W zeszłym roku padł tam rekord liczby odwiedzających, było ich 17 milionów.

Góry, Bled i Lublana przyciągnęły najwięcej gości w Słowenii

Turyści wybierali się w góry i do kurortu Bled nad jeziorem o tej samej nazwie - łącznie te miejsca odwiedziła jedna trzecia wszystkich podróżnych. Drugie miejsce zajęła stolica, do której wybrało się 1,2 miliona osób (plus 13 procent) – w sumie wykupili oni 2,6 miliona noclegów. Na kolejnych miejscach znajdują się miejscowości nadmorskie i uzdrowiska, które zanotowały prawie milion gości i trzy miliony noclegów.

Słoweńcy są dobrze nastawieni do turystów, a wizerunek kraju w internecie jest lepszy niż regionalnych konkurentów takich jak Austria, Włochy i Chorwacja. Kraj zajął pierwsze miejsce wśród 119 państw w badaniu strategii brandingu przeprowadzonym przez Światowe Forum Ekonomiczne, a inicjatywy promocyjne Słoweńskiej Rady Turystycznej zostały uznane za efektywne.