Jak informuje portal Greek Travel Pages, zdaniem Hatzdakisa projekt ustawy obejmuje reformę mającą na celu walkę z uchylaniem się od płacenia podatków, a jednocześnie zapewnią sprawiedliwe opodatkowanie i zasoby niezbędne do wzmocnienia polityki społecznej.

Reklama

Nowe przepisy, w części mającej wpływ na branżę hotelarską i turystyczną, znoszą dotychczasowy podatek od pobytu gości hotelowych, ale w jego miejsce wprowadzają „opłatę na odporność na kryzys klimatyczny”.

Czytaj więcej Apartamenty Grecja opodatkuje mieszkania w Airbnb. Chce wyrównania szans na rynku noclegów Grecki minister gospodarki i finansów Kostis Hatzidakis potwierdził w minioym tygodniu, że z początkiem nowego roku wejdą w życie nowe regulacje dotyczące Airbnb.

Każdy hotel i kwatera musi odprowadzić podatek

Kluczowe zmiany wpływające na zakwaterowanie turystyczne i wynajem na wzór Airbnb obejmują:

– obecny podatek od pobytu zostanie zastąpiony nową „opłatą na odporność na kryzys klimatyczny”, co oznacza, że właściciele nieruchomości wynajmujący jedną lub więcej nieruchomości będą zobowiązani do pobierania dodatkowej dziennej opłaty, która będzie wynosić od 1,5 do 10 euro w okresie od marca do października i od 0,5 euro do 4 euro od listopada do lutego. Dotyczy to wszystkich form zakwaterowania turystycznego. Dochody z tej opłaty zostaną przekazane na nowo utworzony fundusz „klęskowy”, potrzebny na wypadek klęsk żywiołowych. Grecja odczuwa od lat skutki globalnego ocieplenia i zmian klimatu. Tylko w tym roku walczyła z kilkuset pożarami i potężnymi powodziami wywołanymi bezpośrednio lub pośrednio wyższymi temperaturami,