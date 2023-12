Przyszły rok będzie rokiem rejsów morskich. Ceny niskie, chętnych coraz więcej

Rejsy wycieczkowe budzą zainteresowanie turystów o małych i dużych budżetach. Wyjazdy te są bowiem tańsze niż podobne wakacje na lądzie - twierdzą amerykańscy organizatorzy i agenci. To sprawia, że obłożenie statków zaczyna dochodzić do wartości notowanych przed pandemią, co w konsekwencji przełoży się na podwyżkę stawek w nadchodzących miesiącach.

Reklama

– Rynek jest wyjątkowo mocny, szczególnie w segmencie luksusowym – mówi Bob Levinstein, prezes porównywarki cenowej Cruise Compete.

Czytaj więcej Promy i Statki Armator radzi: Kupujcie rejsy wycieczkowe, bo drożeją... bilety lotnicze Agenci już teraz powinni rezerwować rejsy wycieczkowe dla swoich klientów na wakacje w 2024 i 2025 roku, żeby zapewnić im taniej lot do portów, z których wypływają statki. Potem będzie bowiem tylko drożej - twierdzi wiceprezes Princess Cruises na Europę.

Z kolei Patrick Scholes, analityk z firmy Truist Securities, twierdzi, że chociaż część podróżnych anulowało lub przesunęło wyjazdy na Bliski Wschód, rezerwacje na rejsy nadal spływają i to w rekordowych ilościach.

Zanim doszło do ataku Hamasu na Izrael, a więc do 7 października, rynek notował wzrost sprzedaży wobec 2019 roku na 2024 rok na poziomie około 25 procent. Według Scholesa tylko w listopadzie rezerwacji było więcej o około 20 procent niż w tym samym czasie w 2019 roku.