Rok 2024 zakończy kryzys w światowej turystyce. Ruszyli się Azjaci i Amerykanie

W przypadku wojny obrona cywilna jest bardzo ważna, to kwestia przygotowania narodu do przetrwania - ocenił w Polsat News gen. Waldemar Skrzypczak. Z kolei gen. Bogusław Pacek zaznaczył, że choć widać, iż Rosja przygotowuje się do większej wojny, to nie ma danych, że ta wojna będzie.