Targi turystyczne w Berlinie - Polska chwali się jedzeniem, miastami i kulturą

Jest wstęp do aktualizacji strategii energetycznej. Polska przesłała szkic do Brukseli

Polski rząd przesłał do Brukseli wstępną wersję Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu. To wstęp do aktualizacji strategii energetycznej Polski do 2040 r. Informację przekazała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska na marginesie Rady UE.