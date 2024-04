Turyści w kwestiach klimatycznych są jak schizofrenicy

I dodaje, że na co dzień segregujemy śmieci, ale wybierając się na wakacje, wsiadamy do samolotu. - Podróżowanie jest ważne, jednak musimy wreszcie stawić czoła naszemu wyjazdowemu zachowaniu – apeluje.

Schmude daleki jest od zniechęcania do podróży – są one ważne zarówno dla ludzi, jak i dla lokalnych gospodarek w odwiedzanych miejscach. Chodzi tylko o to, żeby ludzie byli świadomi, jak duży w rzeczywistości jest ślad węglowy, który w ich wyniku powstaje, i że nie każdego roku trzeba lecieć do dalekich krajów, albo że można skorzystać z innych środków transportu.

Część Niemców już się na niego przesiada, chodzi na przykład o pociągi sypialne. Żeby coś się zmieniło, postarać muszą się również usługodawcy - hotele, firmy transportowe, bo ostatecznie od 50 do 80 procent emisji z sektora podróży powstaje właśnie w czasie transportu.

Świadome podróżowanie

Badacz tłumaczy, jak zmiany klimatyczne wpływają na turystykę, za przykład podając wyjazdy na narty. Ośrodki cierpią z powodu coraz wyższych temperatur, a to oznacza zmiany dla tego segmentu. I tu problemem nie są armatki śnieżne, tylko urlopowicze, którzy niemal co drugi weekend jeżdżą w Alpy, żeby poszusować. Lepiej byłoby, żeby wyjechali raz, ale na cały tydzień, lub wybrali przejazd pociągiem. To już sporo by pomogło.

Żeby podróżować bardziej świadomie, warto wybierać hotele, w których serwowane są dania oparte na regionalnych produktach, gdzie oszczędza się na wodzie. Warto podróżować pociągami nocnymi, samochodami elektrycznymi lub autokarami. A jeśli ktoś wybiera się już do Australii, to nie na dwa tygodnie, ale na dłużej. Trzeba też uważać, by w czasie pobytu nie szkodzić naturze.