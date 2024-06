Portal rezerwacyjny, a za nim linie lotnicze – tak przedstawia się ranking najlepiej płacących pracodawców na amerykańskim rynku turystycznym. Ale nie chodzi o dane wszystkich zatrudnionych, lecz o samych prezesów. Ich wynagrodzenia porównał „Wall Street Journal” - pisze niemiecki portal Reise vor-9, który przeliczył wynagrodzenia na euro. Dziennik przeanalizował dane 500 największych spółek giełdowych notowanych w Stanach Zjednoczonych.

Na czele turystycznej listy stoi Glen Fogel, prezes Booking Holdings, którego wynagrodzenie za zeszły rok oscyluje w granicach 43 milionów euro. Na drugim miejscu znalazł się prezes Delta Airlines, który zarobił około 31,5 miliona euro. Następny w zestawieniu jest szef American Airlines z 29 milionami euro. W pierwszej piątce znaleźli się jeszcze Chris Nassetta przewodzący sieci hotelowej Hilton z sumą 23,6 miliona euro i Dara Khosrowshahi z Ubera z wynagrodzeniem 22,4 miliona euro.

Pozycja szósta ponownie należy do przewoźnika – tym razem chodzi o prezesa United Airlines (17 milionów euro). Wśród armatorów rejsów wycieczkowych najhojniejszy jest Royal Caribbean, którego prezes otrzymał 16 milionów euro.

Na tym tle wyniki prezesów największych spółek z branży lotniczej i turystycznej notowanych na giełdzie w Niemczech wypadają dość blado – pierwsza pozycja należy do prezesa Grupy Lufthansa, który za swoją pracę otrzymał w zeszłym roku 5,6 miliona euro, druga do szefa Grupy TUI – jego pensja to 3 miliony euro.