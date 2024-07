Nie przybywa turystów w Egipcie. Brak Rosjan i Ukraińców

W zeszłym roku resort turystyki ogłosił plan długoterminowy, który zakłada, że do 2028 roku rocznie do kraju przyjeżdżać będzie 30 milionów turystów – tak zapisano w Narodowej Strategii Zrównoważonej Turystyki. To oznacza, że bieżące liczby muszą zostać podwojone – w zeszłym roku kraj odwiedziło 14,9 miliona gości z zagranicy, czyli o 33 procent więcej niż przed rokiem. Ministerstwa Turystyki i Dziedzictwa Starożytności taki wynik udało się osiągnąć głównie dzięki zwiększeniu liczby miejsc w samolotach i pokojów hotelowych.