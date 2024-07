Targi turystyczne ITTF. Branża turystyczna znów spotka się w listopadzie w Warszawie

II Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF Warsaw odbędą się od 21 do 23 listopada w Pałacu Kultury i Nauki - przypominają w komunikacie Międzynarodowe Targi Poznańskie, które we współpracy z Polską Izbą Turystyki organizują to wydarzenie.

Reklama

Targom towarzyszy hasło „W trzy dni dookoła świata”, co doskonale oddaje ideę targów prezentujących różnorodność i bogactwo turystyki całego globu.

Udział w wydarzeniu zapowiedziały największe biura podróży, wśród nich Itaka, Rainbow, Coral Travel i Sun & Fun.

Obecność potwierdziły również popularne wśród turystów kraje, między innymi Turcja, Grecja, Bułgaria, Chorwacja, Tunezja, Słowacja, Malezja, Mołdawia, Malta i Kuba.

Swoje turystyczne walory promować będą również polskie regiony, w tym Małopolska, Mazowsze i Lubelszczyzna.