Woda w walizkach na lotnisku? Niecodzienna akcja zwraca uwagę turystów na problem

To element akcji pod hasłem „Save water” (po portugalsku „Poupe água”, oszczędzaj wodę), prowadzonej w dotkniętym suszą regionie przez narodową organizację turystyczną Turismo de Portugal i regionalną organizację Turismo do Algarve - donosi portal portugalresident.com.

Reklama

Wpisuje się ona również w założenia zainicjowanego w tym roku przez Turismo de Portugal ruchu „It’s futourism” (to futurystyka), którego celem jest zachęcanie „turystów przyszłości do podróżowania w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i autentyczny” dla dobra przyszłych pokoleń i planety.

„Chodzi o to, by zmobilizować odwiedzających do odgrywania aktywnej roli w ochronie tego kluczowego zasobu [jakim jest woda], zachęcać do zachowań, które mogą mieć pozytywne długoterminowe skutki”, ale też ugruntować wizerunek Portugalii jako „zrównoważonego celu podróży” - tłumaczą ideę kampanii władze turystyczne Portugalii.

Turysto, kąp się krócej, zakręcaj kran

Każda walizka mieści 40 litrów wody, co daje w sumie 240 litrów. Tyle, zdaniem Visit Portugal, może zaoszczędzić turysta w ciągu jednego dnia, przestrzegając kilku zasad, takich między innymi jak krótsza kąpiel pod prysznicem, wybieranie hoteli, które wdrożyły technologie pomagające oszczędzać wodę, rzadsze zmienianie ręczników czy zakręcanie kranu, kiedy akurat nie korzysta się z wody.