Polacy wyjątkowymi gośćmi w Hiszpanii. Branża turystyczna zadowolona

Polacy coraz chętniej podróżują do Hiszpanii w poszukiwaniu słońca, kąpieli morskich i kultury – twierdzi Claudio Andrade, radca ds. turystyki przy Ambasadzie Hiszpanii w Polsce, który zaprezentował dane w czasie spotkania zorganizowanego przez Turespanę na Teneryfie, jak relacjonuje portal hiszpańskiej branży turystycznej Tourinews.

Polscy turyści stęsknieni za słońcem i plażami Hiszpanii

Statystyki mówią o stale rosnącej dynamice liczby gości. - Polski rynek wykazywał w ostatnich latach silny wzrost, odnotowując 42-procentowe zwiększenie liczby przyjazdów do Hiszpanii od 2019 roku. W sezonie zimowym 2024/2025 powinien pozostać na stabilnym poziomie, dzięki większej liczbie połączeń i wysokiemu popytowi – twierdzi radca.

Jak zaznacza, Polacy podróżują do jego kraju głównie w ramach wycieczek indywidualnych – ten sposób wyjazdu wybiera 66 procent gości. Najbardziej są zainteresowani kulturą, wypoczynkiem na plaży i na łonie natury poza miastem.

W 2023 roku udział Polaków w przyjazdach do Hiszpanii wyniósł 2,2 procent, wydali oni około 2,4 miliarda euro, co również przekłada się na 2,2 procent udziału w całkowitych przychodach, wynikających z wydatków przyjeżdżających. Tylko od stycznia do sierpnia tego roku do Hiszpanii wybrało się 1,73 miliona Polaków, co dało wzrost o 37 procent, porównując rok do roku.