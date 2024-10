Dolny Śląsk na ścieżce zrównoważonej turystyki. „Warto to dokończyć”

„Zarządzanie demokratyczne” w dolnośląskiej turystyce

Mniej gości, ale więcej z nich pieniędzy - tak dyrektor Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Jakub Feiga streścił ideę przyświecającą swojej organizacji w promowaniu regionu. Stowarzyszenie liczy 163 członków (należy więc do największych w kraju) i co roku grono to się systematycznie powiększa.

Feiga podkreślał, że DOT dba, by wszystkie części Dolnego Śląska rozwijały się równomiernie, ma też na uwadze, by jakością usług przyciągać zamożniejszych gości i zgodnie z zasadami zrównoważonej turystyki oddziaływać w jak najmniejszym stopniu na środowisko naturalne (co się uzupełnia, bo jeśli turystów jest mniej, to mniej też cierpi środowisko). Oczkiem w głowie DOT są turyści z rodzimego regionu i szeroko pojęta dostępność wszystkich atrakcji dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewnił też, że jego organizacja silnie akcentuje działanie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, a wewnątrz dba o włączanie do wspólnych projektów wszystkich zainteresowanych i „zarządzanie demokratyczne”.

Cyklostradą do serc turystów

Zebrani mieli jeszcze okazję posłuchać kilku innych relacji z działań lokalnych struktur i organizacji, a na koniec wysłuchać debaty „Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe w zrównoważonym rozwoju regionu”, poprowadzonej przez prezesa Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Adama Mikołajczyka.

Magdalena Piasecka, członkini zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej opowiadała o inicjatywach turystycznych województwa dolnośląskiego ze sztandarową inwestycją sieci ścieżek rowerowych, nazywanych Dolnośląską Cyklostradą, za 800 milionów złotych. Samorząd regionu liczy, że stanie się ona stanie kołem zamachowym turystyki w ogóle. - Dolny Śląsk turystyką stoi, odwiedza go rocznie 14 milionów turystów jest więc ważnym segmentem gospodarki regionu i kraju – zapewniała.

Dyrektor hotelu Mercure Wrocław Centrum Michał Kaczmarz zrelacjonował jakie działania podejmuje jego firma, Accor, w sprawie zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne, co objawia się mniejszym zużyciem prądu, wody czy oszczędzaniem jedzenia, ale także działanie na rzecz lokalnej społeczności przez promowanie lokalnej turystyki i produktów wytwarzanych na miejscu.

Jak przyznał już co najmniej połowa klientów hotelu, którzy organizują w nim konferencje, pyta o zaangażowanie obiektu w zrównoważony rozwój i o potwierdzające to certyfikaty. – Dla wielu już nie cena, ale zrównoważone zarządzanie i troska o oddziaływanie na środowisko jest głównym kryterium wyboru oferty – wyjaśniał.