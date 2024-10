Rośnie skłonność Europejczyków do podróżowania. Ale nie Polaków

Jeśli spojrzeć na poszczególne kraje, to przewodzi Wielka Brytania, skąd w podróż chce się wybrać 84 procent respondentów, o 10 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej. Na drugim miejscu znaleźli się Niemcy, z których 79 procent mówi, że wyjedzie. To o 16 punktów procentowych więcej niż przed rokiem. Trzeci są Francuzi – 78 procent zapowiada podróż, ich liczba wzrosła rok do roku o 15 punktów procentowych.

Reklama

Czytaj więcej Apartamenty Polska atrakcyjna na święta dla turystów. Kraków wygrywa z europejskimi stolicami Europejczycy chętnie na wakacyjne lokum wybierają apartamenty i domy wakacyjne, a Polska jest w czołówce wzrostu ich zainteresowania, jeśli chodzi o wyjazdy na święta Bożego Narodzenia - wynika z analizy AirDNA, firmy która monitoruje rynek najmu krótkoterminowego.

- Wyniki wskazują na dużą gotowość Europejczyków do podróżowania – komentuje cytowany w podsumowaniu badania prezes ETC Miguel Sanz. I wskazuje, że coraz więcej ludzi chce odkrywać nowe, mniej znane miejsca. To pozwala promować odpowiedzialną turystykę, wspierać lokalną gospodarkę i zachowywać dziedzictwo kulturowe.

Hiszpania, Francja i Włochy – to najczęstszy cel podróży Europejczyków

Największą gotowość do wyjazdów widać wśród osób w średnim wieku, czyli mających 35-44 lata. Pozytywnie na pytanie o plany podróżnicze odpowiedziało 78 procent osób z tej grupy (wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem o 7 punktów procentowych). W grupie 25-34 lata gotowość w tym względzie deklaruje 75 procent pytanych, czyli o 9 punktów procentowych więcej niż przed rokiem. Wśród osób w wieku 18-24 lata, taki zamiar wykazało 64 procent osób (+8 punktów procentowych). Młodsi ludzie są zainteresowani zarówno wyjazdami do dużych miast, jak i wypoczynkiem na plaży.

Na wycieczkę poza sezonem wyruszają również starsi – wśród osób od 55 roku życia o takich planach mówi 75 procent pytanych (+4 punktów procentowych). Niemal połowa z nich, bo 45 procent, chce wyjechać na dłużej niż tydzień, a do zmiany otoczenia popycha ich chęć poznawania kultury i dziedzictwa narodowego, ale też spędzanie czasu na łonie natury. W tej grupie najlepiej sprawdzają się miejsca, w których infrastruktura turystyczna jest dobrze rozwinięta.