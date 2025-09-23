Coraz więcej płatnego zwiedzania w Wenecji. Ratusz ogłosił decyzję

Aktualizacja: 23.09.2025 15:23 Publikacja: 23.09.2025 07:28
Foto: Filip Frydrykiewicz
Wydłużenie okresu obowiązywania opłat za wstęp do historycznej części Wenecji to kolejny krok w umacnianiu systemu – w 2025 roku za wejście do miasta turyści jednodniowi płacili przez 54 dni, a w 2024 roku jedynie przez 29 dni.
Na razie władze miasta nie podały wysokości przyszłorocznej opłaty. W mijającym sezonie turyści płacili 5 euro za wstęp, o ile zarejestrowali się wcześniej przez internet. 10 euro kosztowało wejście bez dopełnienia tej formalności.
Zwolnieni z obowiązku uiszczania opłaty są mieszkańcy Wenecji, dzieci i osoby nocujące w hotelach i pensjonatach na lagunie – w ich wypadku pobierana jest już osobna opłata miejscowa.
Chcąc odwiedzić Wenecję w dniach objętych regulacją, turyści powinni pobrać w sieci kod QR. Kontrole przeprowadzane są losowo – osoby nieposiadające ważnego kodu muszą liczyć się z mandatem sięgającym nawet 300 euro.
Kod trzeba mieć w godzinach od 8.30 do 16, przede wszystkim w weekendy i w dni, kiedy władze miasta spodziewają się zwiększonego natężenia ruchu turystów.
Wprowadzenie opłat ma ograniczyć masową turystykę i ochronić delikatną strukturę historycznego miasta, które co roku odwiedzają miliony gości z całego świata. Obecnie w historycznej części Wenecji mieszka mniej niż 50 tysięcy ludzi – liczba turystów w szczycie sezonu wielokrotnie przewyższa populację miasta.
Władze przekonują, że system ma przede wszystkim wymiar symboliczny i edukacyjny. Ma skłaniać turystów do wcześniejszego planowania wizyt i rozładowywać największe fale jednodniowych przyjazdów.
Nie brakuje jednak głosów krytykujących opłaty. Przeciwnicy wskazują, że rozwiązanie pełne jest wyjątków i wcale nie ma wpływu na ograniczenie liczby odwiedzających. Brakuje też jasno określonego limitu turystów, jaki miasto może przyjąć bez szkody dla infrastruktury i mieszkańców.
