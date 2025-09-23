Coraz więcej płatnego zwiedzania w Wenecji. Ratusz ogłosił decyzję

Wydłużenie okresu obowiązywania opłat za wstęp do historycznej części Wenecji to kolejny krok w umacnianiu systemu – w 2025 roku za wejście do miasta turyści jednodniowi płacili przez 54 dni, a w 2024 roku jedynie przez 29 dni.

Coraz więcej dni, w które trzeba płacić za wstęp do Wenecji

Na razie władze miasta nie podały wysokości przyszłorocznej opłaty. W mijającym sezonie turyści płacili 5 euro za wstęp, o ile zarejestrowali się wcześniej przez internet. 10 euro kosztowało wejście bez dopełnienia tej formalności.

Zwolnieni z obowiązku uiszczania opłaty są mieszkańcy Wenecji, dzieci i osoby nocujące w hotelach i pensjonatach na lagunie – w ich wypadku pobierana jest już osobna opłata miejscowa.

Chcąc odwiedzić Wenecję w dniach objętych regulacją, turyści powinni pobrać w sieci kod QR. Kontrole przeprowadzane są losowo – osoby nieposiadające ważnego kodu muszą liczyć się z mandatem sięgającym nawet 300 euro.