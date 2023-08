Polska atrakcyjna dla pracujących i wypoczywających. Cztery miasta w rankingu

Od czasu pandemii praca zdalna stała się nową codziennością, co spowodowało wzrost zainteresowania wyjazdami łączącymi wypoczynek z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Australijski portal ubezpieczeniowy Compare the Market sprawdził, gdzie najlepiej wybrać się na workation. Przy tworzeniu rankingu jego autorzy wzięli pod uwagę kilka kryteriów: szybkość internetu, atrakcje na miejscu – tu posłużyli się danymi z TripAdvisora – liczbę miejsc do co-workingu i średnią cenę kawy i piwa. Łącznie miasta mogły uzyskać 100 punktów. W rankingu znalazło się 45 miejsc w Europie, 35 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz 10 w Australii.

Za najlepsze miejsce, by połączyć wypoczynek z pracą zdalną, eksperci od ubezpieczeń uznali Londyn, w którym nie dość, że można wybierać spośród 1312 miejsc do pracy współdzielonej, to jeszcze jest tu dużo do zobaczenia, w mieście znajduje się bowiem 8472 atrakcji, a wśród nich takie znane budowle, jak Big Ben i Pałac Buckingham. Nie rozczarują się tu miłośnicy spędzania czasu w pubach i kawiarniach. Stolica Wielkiej Brytanii uzyskała w sumie 58,333 punktu, a jej największą zaletą okazała się w tym kontekście liczba miejsc do co-workingu.

Na drugim miejscu w Europie twórcy rankingu umieścili Sewillę. Zalety tego miasta to ich zdaniem piękna pogoda i najszybszy internet w Europie (255,13 Mb/s). Łącznie miasto otrzymało 57,319 punktu. Autorzy rankingu zwracają uwagę, że jest tam taniej niż w wielu innych hiszpańskich metropoliach – filiżanka kawy kosztuje średnio 1,61 euro. Dla porównania, w Barcelonie jest to już 2,11 euro, a w Madrycie 2,15 euro. Wśród atrakcji wymieniane są pokazy flamenco, wieczorem warto też wybrać się na Plaza de España.

Ostatnia na podium jest Barcelona, która dysponuje 189 przestrzeniami do pracy współdzielonej, szybkość internetu plasuje ją na piątym miejscu w Europie (147,06 MB/s), nie brakuje też licznych atrakcji – łącznie jest ich 4782, co daje stolicy Katalonii czwarte miejsce w tej kategorii. Wieczory można spędzać na plaży, spacerach w parku Güella albo wybrać się na sangrię do jednego z barów – podpowiadają eksperci od ubezpieczeń.