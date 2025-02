Berlin zaprasza turystów do muzeów. Liczy też na Polaków. „W polskim rynku jest jakość”

Najlepszym rokiem w historii berlińskiej turystyki był 2019 z 34 milionami noclegów.

Z kolei Polacy wykupili w ubiegłym roku ponad 600 tysięcy noclegów (o 4 procent więcej niż w 2023 roku), co daje im piąte miejsce w rankingu. Polska wyforsowała się niespodziewanie na tę pozycję po wybuchu pandemii, wcześniej znajdowała się w okolicach 10. miejsca.

- Myśleliśmy, że to chwilowy trend i po pandemii wszystko wróci do normy, ale tak się nie stało. Polska nadal jest w pierwszej piątce, co bardzo nas cieszy. Polski rynek jest dla nas bardzo ważny - przede wszystkim dlatego, że Polacy to nasi sąsiedzi, ale także z uwagi na zrównoważony rozwój. Z Polski do Berlina nie trzeba lecieć samolotem, można przyjechać samochodem, autokarem lub pociągiem. Poza tym dostrzegamy w polskim rynku jakość - Polacy przyjeżdżają do Berlina nie po to, żeby zaraz z niego uciekać, ale intensywnie korzystają z atrakcji miasta, chodzą do muzeów i restauracji - mówi Catarina Erceg.

- Będziemy kontynuować współpracę z polskimi mediami. Planujemy kampanię promującą podróże koleją, chcemy też zaproponować Polakom odkrywanie Berlina od bardziej luksusowej strony - dodaje.