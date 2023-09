Flix: Za nami najlepsze wyniki w historii. Niedługo autobusy na gaz

Nadal najważniejszy dla firmy jest rynek europejski, gdzie od stycznia do czerwca obsłużyła ponad 24 miliony pasażerów - to o 75 procent więcej niż przed rokiem. Obroty z tego tytułu wyniosły 477 milionów euro (plus 91 procent).

Tylko w czerwcu do siatki połączeń firma dołączyła 2 tysiące przystanków, działa już w lądowej części wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej - w minionym półroczu uruchomiła połączenia do Finlandii i Grecji. W Turcji z usług spółki córki Kamil Koc skorzystało 6,8 milionów klientów (plus 14 procent), obroty wyniosły 88 milionów euro, do siatki dołączonych zostało ponad 300 przystanków.

W Ameryce Północnej Flix przewiózł ponad 5 milionów klientów, którzy podróżowali autokarami marek FlixBus i Greyhound. To o 33 procent więcej niż przed rokiem przy obrotach na poziomie 279 milionów euro (plus 19 procent). Firma rozbudowała też ofertę w Brazylii - w siatce pojawiło się 35 nowych miast w siedmiu stanach, w tym w Salwadorze i Fortalezie. Jeszcze w tym roku wystartuje w Chile.

W tym roku strony internetowe i technologia Greyhounda zostały już całkowicie zintegrowane z rozwiązaniami Flixa.



W czerwcu firma opublikowała też pierwszy raport ESG o wpływie jej działalności na środowisko (E od angielskiego enviroment), społecznej odpowiedzialności (S od angielskiego social) i ładu korporacyjnego (G od governance). Pokazała w nim swoje cele, które obejmują między innymi zobowiązanie do uzyskania neutralności klimatycznej do 2040 roku.

Flix modernizuje flotę, w ciągu najbliższych miesięcy w Niemczech zacznie używać pierwszych pięciu autokarów zasilanych gazem, do 2025 roku takich pojazdów ma mieć 50.