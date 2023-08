TUI: Wyższe ceny i duży popyt na wycieczki zapowiadają zyski operacyjne

Hotele zarabiają najlepiej

Segment „holiday experiences” (organizacja transferów i atrakcji na miejscu) odnotował dobre wyniki we wszystkich obszarach. Zysk operacyjny poprawił się o 69 milionów euro rok do roku, do 190 milionów euro. W „hotelach i resortach” wyniósł on 113 milionów euro, co było wynikiem lepszym niż przed pandemią (w trzecim kwartale 2019 roku było to 91,5 miliona euro). Średnia stawka dzienna wzrosła o 9 procent, do 80 euro, podczas gdy obłożenie zwiększyło się o 5 punktów procentowych do 79 procent.

Dobre wyniki miały też rejsy. Obłożenie poprawiło się do 95 procent (rok wcześniej 69 procent), a EBIT bazowy wzrósł do 64 milionów euro (rok poprzedni: 3 miliony euro).

W TUI Musement firma sprzedała 2,7 miliona wycieczek i innych atrakcji, czyli o 33 procent więcej niż przed rokiem. Liczba transferów wzrosła o 14 procent, do 8,2 miliona, a EBIT wyniósł 13 milionów euro i był taki sam jak rok temu.

Segment „rynki i linie lotnicze”, który obejmuje zarówno działalność touroperatorską jak i przewozów lotniczych, odnotował znaczną poprawę w wynikach biznesowych na wszystkich rynkach. Zysk operacyjny wyniósł 6 milionów euro i był o 149 milionów euro większy niż przed rokiem. TUI podkreśla, że w poprzednim raporcie ujęte były dodatkowe koszty spowodowane zakłóceniami w lotach, głównie w Wielkiej Brytanii, które wyniosły 75 milionów euro.

Kosztowne pożary na Rodos

Region Centralny obejmujący Niemcy, Austrię, Szwajcarię i Polskę zamknął kwartał na plusie, osiągając EBIT na poziomie 9 milionów euro.

Region Północny (Wielka Brytania, Irlandia, Skandynawia) poprawił wynik do minus miliona euro po znacznej stracie w poprzednim roku (-93 miliony euro).