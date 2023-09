Exim Tours z nową stroną internetową w nowej, prostszej domenie

Nowa strona pozwala na intuicyjne wyszukiwanie ofert i łatwe rezerwowanie wycieczek - informuje touroperator w komunikacie. Do tego ma bardziej funkcjonalny design i łatwy do zapamiętania adres exim.pl. Została przygotowana we współpracy z doświadczonymi partnerami z czeskiego Eximu Tours, którzy od lat badają i udoskonalają swój bliźniaczy serwis zgodnie z najnowszymi trendami i rozwiązaniami e-commerce.

- Z dużą przyjemnością oddajemy w ręce klientów nową stronę exim.pl, która jest efektem naszej pasji do innowacji i dbałości o potrzeby użytkowników. Nasz polsko-czeski zespół zadbał o to, by była intuicyjna i przyjazna. To kolejny krok w kierunku rozwoju Eximu, dywersyfikacji kanałów sprzedaży i zwiększania udziałów na polskim rynku - mówi prezes Eximu Tours Polska Marcin Małysz.

Czytaj więcej Biura Podróży Exim Tours z większą gwarancją ubezpieczeniową. "Rozwijamy się" Biuro podróży Exim Tours dostało nową gwarancję ubezpieczeniową na kolejny rok. Nowa gwarancja wzrosła z 51 milionów złotych do 85 milionów złotych i będzie obowiązywać do końca sierpnia 2024 roku.

Do korzystania z nowego serwisu ma zachęcić konkurs, w którym można wygrać 20 nagród o łącznej wartości 50 tysięcy złotych, do wydania na urlop.

Nowy adres domeny i konkurs promuje kampania. W ostatnich miesiącach Exim postawił na marketing z wykorzystaniem mocnego, magentowego koloru marki. Również i tym razem widoczność kampanii wzmacnia ta kolorystyka. Motywem przewodnim jest nawiązująca do memów stylistyka i hasło „Dlaczego należą Ci się wakacje?”, którym biuro podróży zachęca do wzięcia udziału w konkursie.