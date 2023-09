Grupa TUI zadowolona z kończącego się lata. "Doganiamy wyniki sprzed pandemii"

Grupa TUI przedstawiła aktualizację wyników finansowych za czwarty kwartał bieżącego roku rozliczeniowego, który kończy się 30 września . Zapowiedziała, że dane za 12 miesięcy opublikuje 6 grudnia.

Reklama

Z raportu wynika, że koncernowi uda się zrealizować plan pozyskania na sezon lato 2023 13,7 miliona klientów (ci, którzy kupili wyjazdy do 10 września). To oznacza wzrost o 5 procent, licząc rok do roku, oraz niemal dogonienie wyniku sprzed pandemii, do którego zabrakło 4 procent.

Czytaj więcej Biura Podróży TUI: Obsłużyliśmy już milion klientów w tym roku W tym roku wysłaliśmy na wakacje już milion klientów - poinformowało biuro podróży TUI Poland w mediach społecznościowych. To rekord w polskiej turystyce.

Milion klientów więcej

Od ostatniej aktualizacji raportu z trzeciego kwartału tego roku Grupa zdobyła 1,1 miliona dodatkowych turystów, a w ostatnim miesiącu sezonu sprzedaż była o 8 procent wyższa niż przed rokiem. W związku z dużym popytem koncern wydłużył sezon wakacyjny, głównie w Grecji i Turcji do listopada. Średnia cena była o 8 procent wyższa niż przed rokiem i o 27 procent w porównaniu z latem 2019 roku. Do wydania komunikatu firma sprzedała 95 procent miejsc przygotowanych na lato.

W Wielkiej Brytanii skumulowana sprzedaż jest na poziomie zeszłego roku i o 4 procent wyższa niż przed pandemią. Dla Niemiec wskaźniki te to odpowiednio plus 10 procent i minus 3 procent. Podobnie jest w Holandii – wobec zeszłego roku widać wzrost o 4 procent, wobec 2019 roku spadek o 3 procent.