Koncern TUI wchodzi do Czech... przez Polskę

Grupa TUI rozszerza działalność. Zamierza rozpocząć działalność w Czechach. Z naszych informacji wynika, że szef oddziału czeskiego będzie miał za zadanie stworzyć sieć sprzedaży w oparciu o współpracę z lokalnymi agentami turystycznymi. Kwestiami produktowymi zajmować się będzie polska spółka koncernu, TUI Poland. Już teraz współpracuje ona z czeskimi agentami, którzy sprzedają jej wyjazdy z wylotami z Polski. Klienci z Czech korzystają najczęściej z połączeń z lotniska z południa kraju, głównie z Katowic.

Reklama

Czytaj więcej Biura Podróży TUI: Obsłużyliśmy już milion klientów w tym roku W tym roku wysłaliśmy na wakacje już milion klientów - poinformowało biuro podróży TUI Poland w mediach społecznościowych. To rekord w polskiej turystyce.

Można przypuszczać, że w pierwszej kolejności TUI postawi najważniejsze w jego ofercie kierunki, czyli na Turcję i Grecję. Czesi chętnie podróżują też do dalekich krajów, zarówno na Karaiby, jak i do Azji.

Jak wynika z danych czeskiego Urzędu Statystycznego, w pierwszym kwartale tego roku na zagraniczne wyjazdy trwające ponad cztery dni wyjechało 754 tysięcy osób, z czego 659 tysięcy w celach wypoczynkowych. W całym 2022 roku podróżnych było 5,25 miliona, z czego 2,867 miliona zorganizowało wyjazd indywidualnie, a 1,932 miliona skorzystało z usług biur podróży.

Choć Czechy są stosunkowo niewielkim krajem, zamieszkuje go niecałe 11 milionów ludzi, to gotowość do wyjazdów za granicę jest tu bardzo duża. W kraju działa około trzech tysięcy agentów turystycznych (dla porównania – szacuje się, że w Polsce jest od trzech do sześciu tysięcy agentów, z czego tylko połowa to agenci znaczący). Do największych organizatorów turystyki wyjazdowej w Czechach należą Exim Tours (Grupa REWE), Cedok (Itaka Holdings), Fischer (Grupa REWE) i Blue Style (w Polsce należy do niego biuro podróży Sun&Fun). Działalność rozwija tam również Coral Travel.